الحرب بالوكالة تتصاعد.. إيران تنفي توجيه الحوثيين وإسرائيل تعد بالانتقام

بعد تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالرد على هجمات الحوثيين من خلال ضرب “راعيتهم إيران”، أكدت الخارجية الإيرانية رفضها الادعاءات التي تنسب أفعال الحوثيين في اليمن إليها.

وأضافت الخارجية الإيرانية في بيان مساء الأحد، أن “دعم الحوثيين لفلسطين قرار مستقل، ونسبه لإيران ادعاء مضلل”.

كما دانت الهجمات العسكرية الأميركية على اليمن باعتبارها “انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة”.

وكان وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده، قال للتلفزيون الرسمي، الأحد، “إذا فرضت علينا الحرب أو تمت مهاجمتنا فسنرد بقوة ومن دون قيود”.

كذلك تابع “القواعد الأميركية أهداف لنا أينما كانت، وفي الوقت الذي نراه ضروريا إذا تعرضنا لأي اعتداء من قبل أميركا أو إسرائيل”.

نتنياهو يهدد بضرب إيران

أتى ذلك، بعدما قال نتنياهو عبر منصة “إكس” في وقت سابق اليوم، إن إسرائيل سترد على هجمات الحوثيين بضرب “راعيتهم إيران”.

كما قال “سنرد على ضربات الحوثيين في الوقت والزمان اللذين نختارهما”.

وأرفق منشوره بصورة من منشور سابق للرئيس الأميركي قال فيه إن طهران تقف وراء هجمات جماعة الحوثي، وكتب نتنياهو “الرئيس دونالد ترامب محق تماما! هجمات الحوثيين مصدرها إيران”.

President Trump is absolutely right!

Attacks by the Houthis emanate from Iran. Israel will respond to the Houthi attack against our main airport AND, at a time and place of our choosing, to their Iranian terror masters. pic.twitter.com/eO4hyUzNsI

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) May 4, 2025