الحرب تدمر منشآت الطاقة.. وأوكرانيا تواجه شتاء صعبًا بنقص في الغاز

قال الرئيس السابق لشركة تشغيل خطوط نقل الغاز في أوكرانيا اليوم الأحد إن البلاد ربما تحتاج إلى استيراد ما يصل إلى 6.3 مليار متر مكعب من الغاز لموسم الشتاء 2025 – 2026 مع انخفاض الاحتياطيات إلى مستوى قياسي بسبب الأضرار التي لحقت ببعض المرافق جراء الحرب.

وقال سيرجي ماكوجون عبر تطبيق تيلغرام إن أوكرانيا اضطرت إلى زيادة السحب من مخزون الغاز وزادت من وارداتها في الشتاء والربيع بعد أن أدت هجمات صاروخية روسية إلى إتلاف منشآت إنتاج في شرق البلاد.

وأضاف، مستشهدا ببيانات من جمعية مشغلي البنية التحتية للغاز‭‭‭ ‬‬‬ في أوروبا (جي.آي.إي)، أن مستوى التخزين هو “الأدنى على الإطلاق” عند 0.7 مليار متر مكعب – 2.22% من سعة التخزين الكاملة – اعتبارا من 16 أبريل نيسان، نهاية موسم الشتاء والربيع.

وذكر ماكوجون أن البلاد ستحتاج إلى جمع ما لا يقل عن 12.8 مليار متر مكعب من الغاز للاحتياطيات، بما في ذلك 4.6 مليار متر مكعب من الغاز المعالج – أو الغاز العازل – وهو ما يلزم لضمان الضغط الكافي في مرافق التخزين.

وقال ماكوجون “وفقا لحساباتي، ونظرا لحجم الإنتاج المحلي، فإن هذا سيتطلب استيراد ما لا يقل عن 5.5 مليار متر مكعب من الغاز، ويفضل 6.3 مليار متر مكعب”.

وأشار إلى أن شركة النفط والغاز الحكومية الأوكرانية (نفتو غاز) أعلنت عن حجم الواردات المطلوب عند مستوى أقل يبلغ 4.6 مليار متر مكعب.

وقال ماكوجون إن هذا الكم سيكلف البلاد ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار، لكن الأموال المتاحة حاليا كافية لشراء 0.4 مليار متر مكعب فقط.

وأضاف أن شركة نفتو جاز والحكومة ستحتاجان إلى إيجاد أموال كبيرة لسد الفجوة.

وفي مارس آذار، قال دميتري ليبا، رئيس شركة تشغيل خطوط نقل الغاز آنذاك، لرويترز إن أوكرانيا بحاجة إلى استيراد ما لا يقل عن أربعة مليارات متر مكعب من الغاز لموسم التدفئة الجديد، ويمكن أن يكون نصف الحجم من الغاز المسال.