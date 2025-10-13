الحرب في غزة انتهت... وقمة السلام تبدأ من شرم الشيخ

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الحرب انتهت في غزة خلال توجهه الأحد إلى إسرائيل ثم مصر حيث سيترأس “قمة سلام” في مدينة شرم الشيخ اليوم، في الوقت الذي تستعد فيه حماس لإطلاق سراح الرهائن المتبقين لديها بعد عامين من الاحتجاز، بحسب “فرانس برس”.

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في رد على سؤال عما إذا كان واثقا من انتهاء النزاع بين إسرائيل وحركة حماس: “الحرب انتهت. حسنا؟ هل فهمتم ذلك”، معربا عن ثقته بان وقف إطلاق النار “سيصمد”.

وقبيل إقلاع طائرته من قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، وصف ترامب رحلته إلى الشرق الاوسط بأنها ستكون “مميزة جدا”.

وسيقضى ترامب بضع ساعات في اسرائيل التي يصلها صباح اليوم، في أول زيارة له إليها منذ اعادة انتخابه رئيسا.

يبدأ ترامب زيارته للمنطقة بمحطة في إسرائيل حيث يلقي كلمة في الكنيست ويلتقي عائلات رهائن الإثنين، قبل الانتقال إلى شرم الشيخ في مصر لحضور قمة السلام التي سيتم خلالها وبحضور أبرز قادة العالم “توقيع وثيقة تقضي بإنهاء الحرب في قطاع غزة” وفق الخارجية المصرية.

وأكد ترامب على متن الطائرة الرئاسية حصوله على “ضمانات” شفهية من الجانبين ومن لاعبين إقليميين رئيسيين آخرين بشأن المرحلة الأولى من الاتفاق، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن أحدا “يريد أن يخذله”.

وقال إن علاقته مع نتانياهو “جيدة للغاية”، مضيفا “كانت لدي بعض الخلافات معه وسُويت بسرعة”.

وأبدى ترامب رغبة بزيارة غزة أو على الاقل أن “يطأ أرضها”، متعهدا بأن يتم تشكيل مجلس السلام الجديد برئاسته المخصص للقطاع “بسرعة جدا”







