الحرس الثوري الإيراني يتوعد مثيري الاحتجاجات.. "لن نرحمكم"!

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن الحرس الثوري الإيراني قال (الاثنين 5-12-2022) إن قوات الأمن لن ترحم “مثيري الشغب وقطاع الطرق والإرهابيين”.

كما أشاد الحرس الثوري بالقضاء لموقفه من الاحتجاجات وحثه على الإسراع في إصدار الأحكام بحق المتهمين بارتكاب “جرائم ضد أمن الوطن والإسلام”.

في سياق متصل، كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيراني عن عدد قتلى الإعدامات التي نفذها النظام الإيراني من بداية العام الحالي 2022.

المنظمة التي يقع مقرها بالعاصمة النرويجية أوسلو أكدت أن عدد الوفيات تجاوز الـ 500 شخص في إيران، وهو أعلى معدل لتنفيذ أحكام إعدام في إيران خلال 5 سنوات.

إلى ذلك لفتت المنظمة إلى أن السلطات الإيرانية أعدمت في وقت سابق الأحد 4 أشخاص بسجن رجائي شهر بمدينة كرج غرب العاصمة طهران بتهمة التعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية.

يأتي ذلك فيما تعم الاحتجاجات إيران منذ مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 بعد 3 أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق.

فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام.

فيما عمدت القوات الأمنية إلى العنف والقمع، ما أوقع نحو 450 قتيلاً، بينما اعتُقل الآلاف.