الحرس الثوري: طهران تفاوض من موقع أقوى مقارنة بعام 2015

أفاد العميد يد الله جواني، نائب القائد السياسي للحرس الثوري الإيراني، إن إيران اليوم “في موقع أقوى وأكثر تفوقاً من كافة النواحي مقارنة بعام 2015″، في إشارة إلى الفترة التي سبقت توقيع الاتفاق النووي المعروف بـ “خطة العمل الشاملة المشتركة”. جاءت تصريحاته خلال ندوة أقيمت في الأمانة العامة لمؤتمر بمشاركة فصائل متحالفة مع طهران بعنوان “دعم الشعب الفلسطيني”.

وأضاف العميد جواني، واصفاً الولايات المتحدة بـ”العدو”، أن “الأوضاع الراهنة وتراجع العدو عن مواقفه السابقة تدلّ على إدراكه الأفضل لإمكانات الجمهورية الإسلامية”، معتبراً أن هذه الظروف يجب أن تُترجم إلى مزيد من المكاسب للبلاد عبر المفاوضات” على حد قوله.

تأتي تصريحات جواني في وقت أجرى فيه الجانبان الإيراني والأميركي ثلاث جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة سلطنة عُمان خلال الشهر الماضي، في مسعى لتقليص التوترات المتصاعدة وإعادة ضبط المسار النووي بغية إبرام صفقة جديدة لضبط الأنشطة النووية لإيران التي تطالب بالمقابل إلغاء العقوبات المفروضة عليها.

وكان من المقرر أن تُعقد الجولة الرابعة من هذه المحادثات اليوم السبت في العاصمة الإيطالية روما، غير أنها أُجلت دون إعلان رسمي عن موعد بديل، ما يضيف مزيداً من “الغموض” على مستقبل هذا المسار الدبلوماسي.

ومن جانبه، تحدث مجتبى أبطحي، الأمين العام للمؤتمر الذي عقد تحت عنوان “دعم الشعب الفلسطيني”، عن التطورات في ما يُعرف بـ “محور المقاومة”، مشيرًا إلى ما وصفها بـ”الخسائر التي تكبّدها الأميركيون والصهاينة”، في اليمن على حد تعبيره.