الحزب الحاكم في زيمبابوي يعتزم تمديد ولاية الرئيس حتى 2030

يعتزم حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية، وهو الحزب الحاكم، تعديل الدستور لتمديد ولاية الرئيس إمرسون منانجاجوا عامين حتى 2030 في خطوة وصفها سياسيون من المعارضة بأنها غير قانونية.

ووافق الحزب الحاكم خلال مؤتمر عقده في وقت متأخر من مساء أمس السبت على مقترح بهذا التعديل الذي سيمدد الولاية الثانية للرئيس البالغ من العمر 83 عاما. ومن المقرر أن تنتهي الولاية الرئاسية الحالية، ومدتها خمس سنوات، في 2028.

جاءت الموافقة وسط معركة داخلية على الزعيم المقبل للحزب الحاكم يواجه فيها الجنرال كونستانتينو تشيوينجا قائد الجيش السابق في زيمبابوي ومنافس منانجاجوا الرئيسي اتهامات بالخيانة.

وقال زيامبي زيامبي، وزير العدل وأمين الحزب الحاكم للشؤون القانونية، أمام مندوبين من الحزب “الحزب والحكومة اتجها لطرح التعديلات التشريعية اللازمة لتفعيل هذا القرار بشكل كامل لضمان الاستمرارية والاستقرار واستدامة تحول الأمة”.

وقال جيمسون تيمبا، السياسي المخضرم والقيادي البارز في حركة المعارضة التي تعاني من انقسامات، إن حكم زيمبابوي لا ينبغي أن يتم عبر إصدار قرارات من مؤتمر الحزب الحاكم أو بتوجيهاته.

وأضاف في بيان اليوم الأحد “نحن دولة ديمقراطية دستورية، ويجب أن تظل سيادة الدستور غير قابلة للتفاوض”.

ودعا رئيس البرلمان ووزير العدل إلى إصدار توضيح رسمي وإلى “الدفاع سلميا” عن الدستورية في البلاد.