الحزب المؤيد للاتحاد الأوروبي يتصدر الانتخابات في مولدوفا

منذ 44 دقيقة
مولدوفا وروسيا. رويترز

تصدر الحزب الحاكم في مولدوفا الأحد انتخابات برلمانية مهمة قد تؤثر على مساعي الحكومة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحصوله على 42 بالمئة من الأصوات مقابل 30 بالمئة للمعارضة المؤيدة لروسيا بعد إحصاء ما يقرب من نصف الأصوات.

وشهدت الفترة التي سبقت الانتخابات تبادلاً للاتهامات بين المعسكرين، في ما وصفتها الرئيسة مايا ساندو بأنها “لحظة وجودية” للدولة الصغيرة الواقعة في شرق أوروبا، والتي تتأرجح بين التأثير الأوروبي والروسي.

ويسعى “حزب العمل والتضامن” الحاكم المؤيد لأوروبا إلى الحفاظ على أغلبيته البرلمانية وسط محاولات من “الكتلة الوطنية” الموالية لروسيا للفوز بالسلطة وإبعاد البلاد عن التقارب مع الاتحاد الأوروبي.

وكان مسؤولون حكوميون قد حذروا من وجود محاولات لتعطيل التصويت، بما في ذلك هجمات إلكترونية على البنية التحتية للانتخابات وتهديدات كاذبة بوجود قنابل في مراكز الاقتراع في داخل البلاد وخارجها.

وقد يكون للجالية المولدوفية الكبيرة في الخارج، والتي تميل إلى تفضيل التقارب مع الاتحاد الأوروبي، دور في تحديد نتائج الانتخابات.

وبدأت السلطات في إحصاء الأصوات بعد إغلاق مراكز الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش).

وفي حال حافظ الحزب الحاكم على أغلبيته في البرلمان المؤلف من 101 مقعد فسيواصل الدفع نحو هدفه المتمثل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، وتحقيق قطيعة نهائية مع النفوذ الروسي.

أما إذا أخفق الحزب في تحقيق هذه الأغلبية، فسيضطر إلى محاولة تشكيل ائتلاف مع أحزاب أصغر.

