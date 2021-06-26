الحشد الشعبي ينظم عرضاً عسكرياً بذكرى تأسيسه بحضور الكاظمي

نظمت ميليشيات الحشد الشعبي استعراضاً عسكرياً، صباح السبت، بمناسبة ذكرى تأسيسها السابعة في معسكر أشرف شمالي محافظة ديالى، وذلك بـ”رعاية وحضور رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي”، بحسب ما أعلن إعلام الحشد.

وتشكل الحشد الشعبي عام 2014 إثر إصدار السيستاني “فتوى الجهاد الكفائي” التي حث فيها العراقيين على قتال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، لوقف تمدده بعد سيطرته على ثلث العراق.

وحضر الكاظمي، فضلا عن قادة في وزارة الدفاع وقيادات أخرى في الحشد منها رئيس أركانه، أبو فدك المحمداوي، ورئيس الهيئة، فالح الفياض، هذا العرض في معسكر أشرف، والذي شارك فيه أكثر من 20 ألف مقاتل، بحسب وسائل إعلام تابعة للحشد.

وقال الكاظمي، عبر حسابه في موقع “تويتر”: “حضرنا استعراض جيشنا البطل في 6 كانون، وأيضا الشرطة الباسلة، واليوم حضرنا استعراض أبنائنا في الحشد الشعبي”.

وأضاف رئيس الوزراء “نؤكد أن عملنا هو تحت راية العراق، وحماية أرضه وشعبه واجب علينا (..)”.

حضرنا استعراض جيشنا البطل في 6 كانون، وأيضا الشرطة الباسلة، واليوم حضرنا استعراض أبنائنا في الحشد الشعبي.. نؤكد أن عملنا هو تحت راية العراق، وحماية أرضه وشعبه واجب علينا. نعم للعراق.. نعم للعراق القادر المقتدر. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) June 26, 2021

وفي وقت تحدثت وسائل إعلام محلية عن تأجيل العرض ونقله من بغداد إلى ديالى، “بسبب اعتراض الكاظمي على إقامته في العاصمة”، ينفي المتحدث عن اعلام الحشد الشعبي، مؤيد الساعدي، لموقع “الحرة” هذا الكلام جملة وتفصيلا، ويقول: “ساحات بغداد لا تتسع لحجم الاستعراض”.

وأوضح الساعدي أن “الاستعراض مقرر إقامته في المعسكر، وهو موقع عسكري كبير تابع للهيئة، حيث يمكن استيعاب العدد الكبير للقوات المشاركة في الاستعراض، والآليات”، مشيراً إلى أنه لم ينظم في العاصمة لـ”تفادي الإرباك”.

ومن ثم استدرك قائلا “ولنحافظ على خصوصية بغداد المدنية”.

في المقابل، أكدت مصادر مطلعة من بغداد، لموقع “الحرة”، أن “الاستعراض كان مخططا من البداية إجراؤه في معسكر أشرف، وذلك لأسباب تقنية ترتبط بحضور الكثير من الوحدات العسكرية وإجراء تدريباتها هناك”.