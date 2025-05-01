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الحكم بالسجن 6 سنوات على أردني في أمريكا لتنفيذ هجمات معادية لإسرائيل

منذ ساعة واحدة
وزارة العدل الأمريكية

وزارة العدل الأمريكية

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قالت وزارة العدل الأمريكية اليوم الخميس إن مواطنا أردنيا في أورلاندو بولاية فلوريدا حُكم عليه بالسجن ست سنوات في سجن اتحادي أمريكي بتهمة التهديد والهجوم على شركات بسبب افتراض دعمها لإسرائيل.

ورصد مدافعون عن حقوق الإنسان تزايدا في التهديدات في الولايات المتحدة ضد اليهود والمسلمين والعرب والفلسطينيين والإسرائيليين منذ اندلاع حرب إسرائيل حليفة الولايات المتحدة في قطاع غزة بعد هجوم أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وذكر ممثلو الادعاء أن هاشم يونس هاشم حنيحن (44 عاما) الذي وصفوه بأنه “مواطن أردني مقيم بشكل غير قانوني في أورلاندو”، اقتحم منشأة لتوليد الطاقة الشمسية في ويدجفيلد بولاية فلوريدا في يونيو حزيران 2024. وورد في بيان وزارة العدل أنه تسبب في أضرار تجاوزت قيمتها 450 ألف دولار.

كما حطم أبوابا وهدد محلات تجارية أخرى.

وألقت السلطات القبض عليه في يوليو تموز 2024 ووجهت إليه الاتهامات رسميا في أغسطس آب وأقر بالذنب في ديسمبر كانون الأول.

وقالت وزارة العدل في بيان إن حنيحن متهم بمهاجمة شركات في منطقة أورلاندو منذ يونيو حزيران تقريبا بسبب افتراض دعمها لإسرائيل.

وأضافت الوزارة أنه كان يعمد في جنح الليل، وهو يضع قناعا، إلى تحطيم الأبواب الزجاجية الأمامية للشركات ويترك خلفه رسائل تحذيرية.

    المصدر :
  • رويترز

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