السبت 29 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 4 ديسمبر 2021 |
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الحكومة الإيرانية بصدد تقديم تقرير عن أدائها خلال 100 يوم

منذ ساعة واحدة
إبراهيم رئيسي

إبراهيم رئيسي

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أعلن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية محمد حسيني أنه سيتم قريبا تقديم تقرير حول أداء الحكومة وما تم إنجازه خلال المائة يوم الأخيرة منذ توليها مقاليد الأمور في البلاد.

وقال حسيني خلال لقاء بمدينة كرمان جنوب شرق البلاد إن الحكومة ستعرض قريبا “وثيقة التحول” وأنه بإمكانها أن تساعد في تقدم مختلف المناطق في المحافظات بصورة متوازنة.

وأضاف: “يمكن القيام بالكثير من الأعمال والأنشطة في المجالات الاقتصادية والمعيشية والثقافية لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد”.

يذكر أن إيران شهدت في الأسابيع الأخيرة سلسلة احتجاجات في عدد من مناطق البلاد، لا سيما تلك المصابة بالجفاف.

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