الحكومة السودانية تتهم الدعم السريع بشن هجوم دموي على حقول النفط

وجهت الحكومة السودانية اتهامات لقوات الدعم السريع بشن هجوم وصفته بـ”الدموي” على منشآت نفطية مهمة لتصدير النفط الخام من جنوب السودان المتاخمة، في أحدث تصعيد تشهده الحرب الدائرة منذ عامين.

وقالت وزارة الخارجية السوداني في بيان إن الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع حول حقول هجليج النفطية أمس السبت، “أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العمال المدنيين”.

ولم تقدم الوزارة مزيداً من التفاصيل بشأن حجم الخسائر البشرية أو الأضرار.

وأضافت الخارجية أن “الحكومة السودانية قد تضطر إلى تعليق العمليات في الحقل، لأسباب أمنية، وإجلاء الموظفين لحماية أرواحهم”.

يذكر أن حقول هجليج، الخاضعة لإدارة السودان، تقع في منطقة حدودية كانت محل نزاع مع جنوب السودان في وقت سابق.

في سياق آخر، أعلنت “شبكة أطباء السودان”، اليوم الأحد، مقتل 7 أشخاص وإصابة 71 اخزين جراء قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان.

وأفادت الشبكة الطبية المستقلة في بيان، أن “قوات الدعم السريع قصفت مساء أمس أحياءً بمدينة الفاشر ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 71 آخرين”.

وقالت الشبكة إن ما يجري في الفاشر “هو إبادة متكاملة الأركان، بقصف وحصار وتجويع ممنهج لسكان المدينة”. وطالبت المجتمع الدولي والسلطات المحلية بـ”تحرك عاجل وفوري لوقف القصف وفتح ممرات إنسانية آمنة”.

والخميس أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 24 شخصاً وإصابة 55 آخرين بقصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع والذي استهدف منطقة السوق المركزي وحي أولاد الريف بالفاشر الأربعاء.

ودأبت اللجان الشعبية والسلطات المحلية في الفاشر على اتهام قوات الدعم السريع بالمسؤولية عن القصف المدفعي والهجمات المتكررة على المدينة، التي تفرض عليها حصاراً منذ 10 مايو (أيار) 2024، رغم التحذيرات الدولية من خطورة المعارك في الفاشر باعتبارها مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.