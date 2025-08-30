الحوثيون: رئيس حكومتنا وعدد من الوزراء قتلوا في غارة إسرائيلية بصنعاء

نقلت وكالة أنباء تديرها جماعة الحوثي في اليمن اليوم السبت عن القيادي بالجماعة مهدي المشاط قوله إن رئيس الحكومة التابعة للحوثيين وعددا من الوزراء قتلوا في غارة إسرائيلية على صنعاء يوم الخميس.

صرحت مصادر مقربة من الحوثيين عن مقتل رئيس حكومة جماعة الحوثي- غير المعترف بها- أحمد غالب الرهوي، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت العاصمة صنعاء، يوم أمس الخميس.

كما أكدت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، اليوم الجمعة، لوكالة الأنباء الألمانية ان عدد من مرافقي الرهوي قتلوا أيضا في القصف، الذي جاء ضمن سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على العاصمة اليمنية.

مع عدد من مرافقيه

وكانت مصدر مقرب من عائلة الرهوي أكد في وقت سابق أيضا أنه قتل مع عدد من مرافقيه إثر استهداف غارة إسرائيلية مبنى سكنيا.

في حين لم يصدر حتى الآن أي تعليق من جماعة الحوثي حول الرهوي، التي امتنعت أيضا عن تقديم معلومات حول المواقع التي استهدفتها إسرائيل أمس.

إلا أن الحوثيين وقتها نفوا استهداف قيادات عسكرية من الصف الأول، معتبرين أن الضربات الإسرائيلية كانت “فاشلة” وفق تعبيرهم.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان أعلن أمس، أنه استهدف بغارات دقيقة هدفاً عسكرياً في صنعاء، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

في حين كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة أن الغارات استهدفت مسؤولين حوثيين من الصف الأول، وفق ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، وهو ما نفته الجماعة الحوثية.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أطلق الحوثيون بشكل مستمر صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل تم اعتراض معظمها.

كما شنوا عشرات الهجمات على سفن تجارية بزعم ارتباطها بإسرائيل، متوعدين بالمزيد من أجل “مساندة الشعب الفلسطيني في غزة”.

في حين نفذت الولايات المتحدة وإسرائيل عشرات الغارات والضربات على المواقع الحوثية في اليمن، قبل أن تعلن واشنطن قبل أشهر وقف النار، فيما أكد الجانب الإسرائيلي أنه سيواصل ضرب الجماعة المدعومة إيرانيا.