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الحوثيون: سنفرض حصار جوي شامل على إسرائيل وسنواصل استهداف مطاراتها

منذ 12 ثانية
المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي "يحيى سريع"

المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي "يحيى سريع"

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أعلن الحوثيون إنهم يعملون على فرض “حصار جوي شامل” على إسرائيل باستهداف مطاراتها بشكل متكرر.

وأضاف بيان للناطق العسكري للجماعة يحيى سريع، اليوم الأحد، “نهيب بشركات الطيران العالمية إلغاء كافة رحلاتها إلى إسرائيل حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها”.

وفي وقت سابق توعد رئيس الوزراء بينامين نتنياهو في بيان مصور قبيل جلسة مرتقبة مساء اليوم لمجلس الوزراء أن إسرائيل ستتحرك ضد الحوثيين كما فعلت سابقا.

كما أضاف أن القوات الإسرائيلية ستنفذ المزيد من الهجمات ضد جماعة الحوثي في اليمن. وأشار إلى أن إسرائيل تنسق مع الإدارة الأميركية في العمل ضد الحوثيين.

وأطلق الحوثيون اليوم الأحد صاروخا سقط قرب مطار بن غوريون الإسرائيلي، قائلين إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

ويطلق الحوثيون صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل دعما لمقاتلي حركة حماس.

وتشن الولايات المتحدة غارات على معاقل الحوثيين في اليمن منذ 15 مارس آذار. وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتحميل إيران مسؤولية أي هجمات تنفذها الجماعة.

    المصدر :
  • العربية
  • رويترز

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