الحوثيون يتوعدون بالرد بعد اعترافهم بمقتل رئيس حكومتهم ووزراء في ضربة إسرائيلية بصنعاء

أكدت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم السبت، أنها سترد على مقتل رئيس حكومتها (غير المعترف بها دولياً) أحمد غالب الرهوي، مع عدد من الوزراء، بعد أن أقرت بغتيالهم رسمياً.

فقد توعد رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، إسرائيل بالثأر لاغتيال رئيس الحكومة وعدد من الوزراء.

جاء هذا بعدما أوضحت الجماعة في بيان أن إسرائيل “استهدفت رئيس الحكومة وعددا من الوزراء خلال ورشة عمل اعتيادية كانت تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها”، في العاصمة صنعاء.

وأضافت أن “عدداً من الوزراء أصيب بجروح متوسطة وخطيرة، وهم تحت العناية الصحية”، دون أن تحدد عددهم بدقة.

إلى ذلك أكد الحوثيون أن “تصريف الأعمال” في المؤسسات سيستمر، بتعيين محمد أحمد مفتاح قائماً بأعمال الحكومة. وشددوا على أن الجماعة مستمرة في المواجهة مع إسرائيل، “نصرة للشعب الفلسطيني في غزة”، وفق تعبيرهم.

بينما أفادت مصادر العربية/الحدث بمقتل وزير الإعلام لدى الحوثيين هاشم أحمد شرف الدين ووزير التربية والتعليم حسن عبدالله يحيى الصعدي، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة.

كما ترددت أنباء عن مقتل وزير الخارجية في جماعة الحوثي ووزير العدل ووزير الشباب والرياضة ووزير الكهرباء والطاقة ونائب وزير الداخلية، بالإضافة إلى مدير مكتب رئاسة الوزراء محمد الكبسي.

“ضربة فاشلة”

أتى ذلك بعدما نفت الجماعة يوم الخميس الماضي مقتل أي من قادتها العسكريين، واصفة الضربة الإسرائيلية بالفاشلة.

في حين أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات عالية الدقة في صنعاء، ضد الحوثيين.

كما كشفت مصادر إسرائيلية عسكرية عن استهداف قادة ومسؤولين من الصف الأول.

يذكر أن هذه الضربات هي الأولى من نوعها من حيث محاولة إسرائيل اغتيال قادة ومسؤولين حوثيين، في سيناريو شبهه عدد من المراقبين بما حصل مع حزب الله في لبنان الصيف الماضي.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أطلق الحوثيون بشكل مستمر صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل تم اعتراض معظمها.

كما شنوا عشرات الهجمات على سفن تجارية بزعم ارتباطها بإسرائيل، متوعدين بالمزيد من أجل “مساندة الشعب الفلسطيني في غزة”.

في حين نفذت الولايات المتحدة وإسرائيل عشرات الغارات والضربات على المواقع الحوثية في اليمن، قبل أن تعلن واشنطن قبل أشهر وقف النار، فيما أكد الجانب الإسرائيلي أنه سيواصل ضرب الجماعة المدعومة إيرانيا.