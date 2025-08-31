الحوثيون يعتقلون 10 موظفين أمميين بعد اقتحام وكالات إغاثة بصنعاء

كشف مصدر يمني، اليوم الأحد، بقيام مسلحين تابعين لجماعة الحوثي، باقتحام وكالات إغاثية أممية، واعتقال عدد من موظفيها.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن “مسلحين حوثيين اقتحموا مقر منظمتي الغذاء العالمي واليونسيف التابعتين للأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، واعتقلوا عددا من العاملين”.

وأشار إلى قيام الحوثيين باعتقال نحو 7 موظفين من منظمة الغذاء العالمي، و3 آخرين من منظمة اليونسيف.

وبحسب المصدر، اقتاد المسلحون المعتقلين إلى مكان مجهول.

ولم تتضح حتى اللحظة أسباب اقتحام المنظمتين واعتقال موظفيها، فيما لم تصدر جماعة الحوثي أي تعليق حول ذلك حتى الآن.

ونفذت حملة الاعتقال بعد يوم من إعلان الحوثيين مقتل رئيس حكومتهم أحمد الرهوي وعدد من وزرائه بهجوم إسرائيلي خلال اجتماع بصنعاء، الخميس الماضي.

وسبق أن اعتقلت جماعة الحوثي موظفين يعملون لدى الأمم المتحدة، ما زال بعضهم في السجون.

واتهم الحوثيون العديد من موظفي المنظمات الدولية والأممية بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، وسط انتقادات لادعاءات الجماعة المتحالفة مع إيران.