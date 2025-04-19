الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء محافظة صنعاء

أعلن الحوثيون، اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية نوع “MQ_9” في أجواء محافظة صنعاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية “أسقطت طائرة أمريكية معادية نوع “MQ_9″ أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صنعاء”.

وأضاف البيان أن عملية إسقاط الطائرة الأمريكية “تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع”.

ولفت إلى أن “الطائرة هي الثانية التي نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال 24 ساعة والسادسة خلال الشهر الجاري”.

وأشار إلى “ارتفاع عدد الطائرات التي تم إسقاطها من هذا النوع خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إلى 21 طائرة”.

وأكد البيان أن “استمرار الغارات واستهداف المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت العامة والخاصة لن يكسر إرادة الشعب اليمني”.

وذكر أن “استمرار الغارات واستهداف المواطنين لن يؤدي إلا إلى المزيد من الصمود والثبات على الموقف الداعم للشعب الفلسطيني”.

وختم البيان “مستمرون في عملياتنا الإسنادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

وأمس الجمعة، ذكر المتحدث الرسمي باسم الجماعة في بيان أن “القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا في محيط مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي نوع “ذو الفقار”.

وأضاف أنهم استهدفوا خلال عملية عسكرية مزدوجة حاملتي الطائرات الأمريكيتين “ترومان” و “فينسون” والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي”، بالإضافة إلى إسقاط طائرة أمريكية “نوع MQ_9″ أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صنعاء”.

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى مقتل ما لايقل عن 120 مدنيا وإصابة 256 آخرين معظمهم أطفال ونساء.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ”القضاء عليها تماما”.

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي”مساندة للفلسطينيين في غزة”.