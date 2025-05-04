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الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي

منذ 42 دقيقة
يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية

يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية

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أعلن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان نقله التلفزيون اليوم الأحد مسؤولية الجماعة اليمنية عن إطلاق صاروخ على مطار بن غوريون الإسرائيلي.

وحذر سريع شركات الطيران بأن المطار الإسرائيلي لم يعد آمنا للسفر الجوي.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين: “استهدفنا مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح”.

وأضاف سريع “نتج عن قصف مطار بن غوريون هروب أكثر من 3 ملايين صهيوني للملاجئ وتوقف حركة المطار بشكل كامل أكثر من ساعة”.

وسقط صاروخ باليستي أطلق من اليمن على مطار بن غوريون في تل أبيب، وكان الجيش الإسرائيلي قد أشار يوم الأحد 4\5\2025 إنه تلقى تقارير عن سقوط مقذوف في وسط إسرائيل وذلك بعد أن ذكر قبل قليل أنه رصد صاروخا أطلق من اليمن ويعمل على اعتراضه.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق أخرى في إسرائيل، وقال الجيش إنه تمت محاولات الاعتراض وإن نتائج تلك المحاولات قيد المراجعة.

وفيما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن مصدر أمني انه يبدو أن ما حصل في مطار “بن غوريون” هو فشل لمنظومة الدفاع الجوي أو أن شظية كبيرة من صواريخ الاعتراض سقطت في المنطقة‎

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن منظومات الدفاع الجوي تطلق صواريخ اعتراضية باتجاه صاروخ أطلق من اليمن، فيما أكد شهود عن سماع دوي انفجارات في محيط مطار بن غوريون.

من ناحيتها قالت القناة 13، ان قيادة منظومات الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي تفتح تحقيقا عقب سقوط صاروخ يمني بمطار بن غوريون

    المصدر :
  • رويترز

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