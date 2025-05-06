الحوثيون يعلنون خطة طوارئ للوقود بعد غارات أمريكية على ميناء الحديدة

كشفت جماعة الحوثي اليمنية، عما أسمته “خطة الطوارئ في محطات بيع الوقود”، عقب أزمة طاقة تشهدها عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

جاء ذلك وفق بيان لشركة النفط اليمنية (تابعة لجماعة الحوثي)، عقب أزمة الوقود التي تشهدها عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة، بينها العاصمة صنعاء، جراء العدوان الأمريكي المتواصل على منشآت النفط في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وقالت الشركة “إنه في ظل المستجدات الطارئة، اضطرت شركة النفط اليمنية إلى تفعيل خطة الطوارئ في محطات الوقود، وذلك بهدف إدارة المخزون المتاح حاليًا بشكل مؤقت” دون مزيد من التفاصيل.

وأضافت: “يأتي هذا الإجراء نتيجة استمرار العدوان الأمريكي الغاشم الذي استهدف منشآت الشركة الحيوية في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة”.

وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، شن الطيران الأمريكي سلسلة غارات استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي، وأسفرت عن سقوط ما يزيد عن 245 قتيلًا وجريحًا، بالإضافة إلى تدمير جميع منصات التعبئة وأنابيب تفريغ السفن، وفق وسائل إعلام تابعة للحوثي.

وذكرت الشركة أنه “رغم جسامة الأضرار، تمكن الفريق الفني، من إعادة تشغيل المنشآت (بالميناء) خلال 5 أيام فقط، واستئناف العمل فيها، قبل تعرضها لسلسلة غارات أخرى في 25 أبريل، ما أدى إلى إخراجها عن الخدمة مجددًا”.

وأردفت: “بعد يوم واحد فقط عاود العدوان الأمريكي استهداف نفس المنشآت، ما اضطر السفن الموجودة على الأرصفة إلى التراجع إلى غاطس الميناء”.

وأشارت إلى أنه “من ذلك الحين، لا يزال الطيران الأمريكي يواصل استهداف الميناء بشكل شبه يومي، في محاولة مستمرة لتعطيل أي جهود لإعادة تشغيله، وكانت آخر غاراته نُفذت يوم أمس (الأحد)”.

وزادت: “خزانات الشركة كانت قد دُمّرت بشكل كامل خلال العدوان الإسرائيلي العام الماضي”.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت الجماعة عن 6 غارات أمريكية إسرائيلية استهدفت ميناء الحديدة ، فضلا عن قصف مصنع باجل للأسمنت بالمحافظة، أدت إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة 42 آخرين.

ورغم استئناف الهجمات الأمريكية ضد اليمن عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب للجيش بشن “هجوم كبير” ضد الحوثيين، لا تزال الجماعة تنفذ عمليات عسكرية تصيب أهدافا في إسرائيل وأهدافا أمريكية في البحر الأحمر.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 171 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.