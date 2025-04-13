الحوثيون يعلنون مقتل 5 أشخاص في غارات أميركية على صنعاء

أعلن الحوثيون في اليمن مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين في ضربات نُسبت إلى الولايات المتحدة على العاصمة صنعاء مساء اليوم.

وأفاد أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة في “حكومة الحوثيين عبر منصة إكس أنّ “عدد الشهداء والجرحى من المدنيين للعدوان الأميركي على مصنع السواري منطقة متنة في بني مطر (في غرب صنعاء بلغ) 18منهم 5 شهداء و13 جريحا في حصيلة غير نهائية”.، على ما نقلت وكالة “فرانس برس “.

وفي سياقٍ منفصل، قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إنه يعتقد أنه نجح في اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن بعد إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل.

وأعلنت حركة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت في بيان إنها أطلقت صاروخين باليستيين صوب قاعدة عسكرية في مدينة أسدود الساحلية ومطار بن جوريون الدولي بالقرب من تل أبيب.

وسُمع دوي صفارات الإنذار في القدس حوالي الساعة 18:16 بالتوقيت المحلي (15:16 بتوقيت غرينتش).

وقال الجيش في البداية إن صاروخين ربما أُطلقا من اليمن، لكنه أوضح بعد ذلك بوقت قصير أن صاروخا واحدا فقط جرى إطلاقه.

وتطلق جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران صواريخ وطائرات مسيرة صوب إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة في 2023، وتقول إن هذه الهجمات تأتي في إطار دعمها للفلسطينيين.

وأوقف الحوثيون هجماتهم خلال وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذي بدأ في يناير/ كانون الثاني في غزة. وأنهت إسرائيل وقف إطلاق النار في مارس/ آذار واستأنفت حربها في القطاع.