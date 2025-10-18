الحوثيون يقتحمون مقراً تابعاً للأمم المتحدة في صنعاء

اقتحمت عناصر من جماعة الحوثيين، اليوم السبت، مقراً تابعاً للأمم المتحدة في صنعاء، بحسب ما أفادت مصادر قناتي “العربية” و”الحدث”.

وأكد مصدر في الأمم المتحدة لـ”العربية” و”الحدث” زيادة وتيرة اقتحامات الحوثيين لمقراتها خلال اليومين الماضيين.

وأوضح المصدر الأممي أن التصعيد من قبل جماعة الحوثيين جاء بعد خطاب زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، الخميس الماضي، الذي زعم فيه وجود “خلايا تجسسية خطيرة” مكونة من أفراد منتسبين لمنظمات تعمل في المجال الإنساني.

وتحدث عن امتلاكه “معلومات قاطعة” عن “دور تجسسي” لـ”خلية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي” ساعد في استهداف إسرائيل لحكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً في أغسطس (آب) الماضي في صنعاء.

وأثار تصعيد لهجة عبد الملك الحوثي ضد وكالات ومنظمات الأمم المتحدة واتهامها صراحة بالمشاركة في “أنشطة تجسسية وعدوانية” ضد جماعته، مخاوف وقلقاً بين اليمنيين ومنظمات إغاثة من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

ويواجه الملايين في اليمن أزمة جوع وارتفاعاً في أسعار الغذاء وتضخماً حاداً، بعد أكثر من 10 سنوات من الحرب التي صنعت واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وسط تحذيرات دولية ومحلية من مجاعة قد تضرب البلاد خلال 2026.

وتوترت العلاقة بين سلطات الحوثيين والمنظمات الإنسانية بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، خاصة منذ الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قيادات رفيعة بصنعاء قبل نحو شهرين.

ورفضت الأمم المتحدة في وقت سابق بشكل قاطع الاتهامات التي وجهتها جماعة الحوثي لموظفيها في اليمن، مؤكدةً أن هذه المزاعم “مقلقة للغاية” و”تعرض حياة العاملين في القطاع الإنساني للخطر”.

وحذر عاملون في مجال المساعدات الإغاثية ومسؤولون باليمن يوم الجمعة من تداعيات اتهامات الحوثي لمنظمات الأمم المتحدة على مستقبل العمل الإنساني في البلاد.