الخارجية الأردنية: قصف مستشفى المعمداني انتهاك بغزة لاتفاقية جنيف

ندد الأردن بأشد العبارات، اليوم الأحد، قصف إسرائيل للمستشفى المعمداني في قطاع غزة، معتبرا ذلك “خرقا فاضحا” للقانونين الدولي والإنساني. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وذكر البيان أن الوزارة “أدانت بأشدّ العبارات، قصف إسرائيل المستشفى المعمداني في مدينة غزة، وإخراجه بالكامل عن الخدمة”.

واعتبرت ذلك “خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكا واضحا لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949”.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة بغزة خروج المستشفى، الواقع على الأطراف الشمالية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، عن الخدمة بشكل كامل، بعد أن قصفته طائرات حربية إسرائيلية بشكل مباشر.

ويُقدّم المستشفى خدماته الصحية لأكثر من مليون فلسطيني بمحافظتي غزة وشمال غزة، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، جراء استهداف إسرائيل المستشفيات والمراكز الصحية.

‏وأكدت الخارجية الأردنية على “رفض المملكة المطلق وإدانتها مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزة، واستمرار الاستهداف المُمنهَج للمدنيين والأعيان المدنية في غزة، وتدمير المرافق الحيوية التي تقدم خدماتها الأساسية للغزيين، واستخدام إسرائيل الجوع والحصار سلاحين لدفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري”.

وحذرت من “عواقب الانتهاكات الإسرائيلية، وتبعاتها على أمن واستقرار المنطقة”.

وطالبت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي بـ”تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر المخصّصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة، جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.