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الخارجية الأردنية: لا سيادة للاحتلال على القدس والمقدسات الإسلامية

منذ 37 دقيقة
الخارجية الأردنية

الخارجية الأردنية

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أدانت وزارة الخارجية الأردنية بشدة، في بيان لها، اقتحام أعضاء من الكنيست الإسرائيلي ومتطرفين للمسجد الأقصى، مؤكدة أن هذا التصعيد يشكل انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والمقدسات الإسلامية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في وقت حساس للغاية، مؤكدة رفضها القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك. وأضافت الوزارة أن هذا التصعيد يأتي ضمن سلسلة من الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم في المدينة المقدسة.

وأكدت الوزارة أن القدس، بما فيها المسجد الأقصى، هي تحت السيادة الفلسطينية، ولا سيادة للاحتلال عليها أو على مقدساتها. كما شددت على أن إدارة أوقاف القدس الأردنية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة المسجد الأقصى والحفاظ على قدسيته.

ودعت وزارة الخارجية الأردنية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على وقف الانتهاكات المتكررة بحق الأقصى. كما شددت على ضرورة أن يتوقف الاحتلال عن هذه التصرفات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

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    المصدر :
  • وكالات

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