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الخارجية الأمريكية تحث على تمديد وقف إطلاق النار حتى نهاية عطلة عيد الفطر في السودان

منذ 47 دقيقة
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

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حثت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس طرفي الصراع في السودان على تمديد وقف إطلاق النار حتى نهاية عطلة عيد الفطر.

وقالت إن واشنطن ترى أن وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة الذي أُعلن أمس الأربعاء 19\4\2023 صمد إلى حد كبير على الرغم من تجدد إطلاق النار الكثيف اليوم الخميس 20\4\2023.

بينما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الخميس إلى وقف إطلاق النار لثلاثة أيام في السودان خلال عيد الفطر و”السماح للمدنيين المحاصرين في مناطق الصراع بالفرار وطلب العلاج والغذاء والإمدادات الأساسية الأخرى”.

وتحدث جوتيريش إلى الصحفيين بعد اجتماعه مع رؤساء الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) وغيرها من المنظمات ذات الصلة.

    المصدر :
  • رويترز

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