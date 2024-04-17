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الخارجية الأمريكية قلقة بشأن تقارير سوء معاملة موظفي أونروا في غزة

منذ 35 دقيقة
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

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قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، اليوم الأربعاء، إن واشنطن تشعر بقلق عميق إزاء الادعاءات الواردة في تقرير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأن موظفيها وآخرين احتجزتهم القوات الإسرائيلية في غزة تعرضوا لسوء معاملة.

وأضاف باتيل أن واشنطن ستضغط على إسرائيل بشأن ضرورة إجراء تحقيق كامل في الادعاءات المتعلقة بموظفي أونروا بعد أن أورد التقرير تعرضهم للضرب المبرح وإجبارهم على التعري.

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ضرب وتعرٍّ.. إساءات متعددة يواجهها موظفو الأونروا على أيدي الاحتلال الإسرائيلي في غزة

    المصدر :
  • رويترز

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