الثلاثاء 5 شوال 1444 ﻫ - 25 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخارجية الأمريكية: نواصل الضغط لتمديد وقف إطلاق النار في السودان

منذ 38 ثانية
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء إن الولايات المتحدة تواصل الضغط لتمديد وقف إطلاق النار في السودان، وهو ما يشمل التنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين للمساعدة في تشكيل لجنة للإشراف على مفاوضات.

وقال فيدانت باتل نائب المتحدث باسم الوزارة للصحفيين إن الولايات المتحدة ترغب في مساعدة الطرفين المتناحرين على التوصل إلى طريق لوقف مستدام للأعمال القتالية من خلال تواصلها مع الجيش السوداني والزعماء المدنيين.

وأضاف باتل أن وزارة الخارجية أشارت في ملحوظة إلى أنه إذا تمكن الأمريكيون الموجودون في السودان من الوصول إلى بورتسودان وركوب عبارة إلى جدة، فإن هناك مسؤولين قنصليين في جدة لمساعدتهم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تواصل عمليات الإجلاء من السودان
اشتباكات السودان
الأردن تواصل اجلاء رعاياها من السودان
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
اشتباكات السودان
لافروف: من حق السودان الاستعانة بخدمات مجموعة فاغنر
دونالد ترامب
بتهمة الاغتصاب.. بدء اجراءات محاكمة ترامب

الأكثر قراءة

المنجم الفرنسي الشهير نوستراداموس
أشهر متنبئ "يعود للحياة".. كوارث مرعبة للـ 100 عام المقبل!
صحن "المقروطة"
حلوى المقروطة.. فيديو لطريقة إعداد أشهر الحلويات الفلسطينية
الفنان السوري محمد قنوع
في آخر مقابلة قبل وفاته.. محمد قنوع يكشف عن "غلطة العمر"