الخارجية الأميركية: نبحث مع موسكو اتخاذ خطوات لتبسيط إصدار تأشيرات للروس

أعلنت نائبة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند أن وزارتها تتفاوض مع موسكو حول إمكانية زيادة عدد موظفي البعثة ‏الدبلوماسية الأمريكية بروسيا لتسهيل حصول الروس على تأشيرات أميركية.‎

وقالت نولاند: “لا نود حظر التأشيرات للروس ليس الآن. في الواقع، نحن نتفاوض حتى مع وزارة الخارجية حول زيادة عدد الموظفين ‏القنصليين إلى موسكو لتسهيل حصول الروس على التأشيرات‎”.‎

وردا على العقوبات ضد روسيا التي أعلنتها واشنطن وطرد دبلوماسيين روس، فرضت موسكو العام الماضي قيودا على توظيف ‏مواطني روسيا ودول ثالثة في البعثة الدبلوماسية الأمريكية‎.‎