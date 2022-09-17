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الخارجية الأميركية: نبحث مع موسكو اتخاذ خطوات لتبسيط إصدار تأشيرات للروس

منذ 28 دقيقة
وزارة الخارجية الأميركية

وزارة الخارجية الأميركية

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أعلنت نائبة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند أن وزارتها تتفاوض مع موسكو حول إمكانية زيادة عدد موظفي البعثة ‏الدبلوماسية الأمريكية بروسيا لتسهيل حصول الروس على تأشيرات أميركية.‎

وقالت نولاند: “لا نود حظر التأشيرات للروس ليس الآن. في الواقع، نحن نتفاوض حتى مع وزارة الخارجية حول زيادة عدد الموظفين ‏القنصليين إلى موسكو لتسهيل حصول الروس على التأشيرات‎”.‎

وردا على العقوبات ضد روسيا التي أعلنتها واشنطن وطرد دبلوماسيين روس، فرضت موسكو العام الماضي قيودا على توظيف ‏مواطني روسيا ودول ثالثة في البعثة الدبلوماسية الأمريكية‎.‎

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