الخارجية الأميركية: نراجع تأشيرات 55 مليون أجنبي

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إنها تراجع أوراق أكثر من 55 مليون أجنبي يحملون تأشيرات دخول أميركية سارية، للتحقق من أي مخالفات قد تستوجب إلغاء التأشيرة أو الترحيل وفقا لقوانين الهجرة.

وفي إجابة على سؤال لوكالة أسوشيتد برس، ذكرت الوزارة أن جميع حملة التأشيرات الأميركية يخضعون لـ”تدقيق مستمر”، بهدف رصد أي مؤشرات قد تجعلهم غير مؤهلين للاحتفاظ بالوثيقة.

وأضافت أنه إذا تم رصد مثل هذه المؤشرات فستلغى التأشيرة، وإذا كان حاملها داخل الولايات المتحدة فسيكون عرضة للترحيل.

وذكرت الوزارة أنها تبحث عن “مؤشرات عدم الأهلية”، بما في ذلك “تجاوز مدة الإقامة، أو النشاط الإجرامي، أو التهديدات للأمن العام، أو الانخراط في أي شكل من أشكال النشاط الإرهابي، أو تقديم الدعم لمنظمة إرهابية”.

وأضافت “نراجع جميع المعلومات المتاحة في إطار عملية التدقيق، بما في ذلك سجلات إنفاذ القانون أو الهجرة أو أي معلومات أخرى تظهر بعد إصدار التأشيرة”.