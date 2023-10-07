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الخارجية الأوكرانية تندد "بالهجمات الإرهابية" ضد إسرائيل

منذ ساعة واحدة
علما اوكرانيا واسرائيل

علما اوكرانيا واسرائيل

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استنكرت وزارة الخارجية الأوكرانية ما وصفتها “بالهجمات الإرهابية المستمرة” على إسرائيل بعد أن شنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت 7\10\2023 أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات.

وقالت الوزارة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “تندد أوكرانيا بشدة بالهجمات الإرهابية المستمرة ضد إسرائيل، ومنها الهجمات الصاروخية ضد السكان المدنيين في القدس وتل أبيب”.

وأضافت “نعرب عن دعمنا لإسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها وشعبها”.

وتتضمن الهجوم المباغت الذي وقع صباح اليوم السبت 7\10\2023 عبور مسلحين إلى عدة بلدات إسرائيلية وإطلاق وابل كثيف من الصواريخ من قطاع غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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