الأربعاء 17 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 1 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخارجية الإسرائيلية: قرار بوليفيا قطع العلاقات يعني الاستسلام للإرهاب

منذ 17 ثانية
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

A A A
طباعة المقال

اتهمت إسرائيل بوليفيا الأربعاء “بالاستسلام للإرهاب ونظام آية الله في إيران” بعد أن قطعت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية علاقاتها احتجاجا على سقوط ضحايا من المدنيين في الحرب الإسرائيلية في غزة.

كما سعى بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى التقليل من أهمية قرار بوليفيا الذي أعلنته أمس الثلاثاء قائلا إن “العلاقات بين البلدين كانت خالية من المضمون على أي حال”.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا الثلاثاء أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.

وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009 احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة.

وفي عام 2020 أعادت حكومة رئيسة البلاد جنين أنييس العلاقات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

معبر رفح
طوفان الأقصى
مصدر لرويترز: قطر تتوسط في اتفاق بين مصر وحماس وإسرائيل لفتح معبر رفح
محتجة أثناء تصريح بلينكن
طوفان الأقصى
فيديو.. محتجة لـ بلينكن من داخل الكونغرس: عار عليكم جميعا
مجزرة في مخيم جباليا
طوفان الأقصى
ضربة ثانية على مخيم جباليا المنكوب.. وقطع الاتصالات عن غزة

الأكثر قراءة

من فيديو الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
خطابٌ وخرائط وآية قرآنيّة.. فيديو جديد لنصر الله تمهيدًا لكلمته المرتقبة!
آثار القصف على مناطق في جنوب لبنان
التوتر يتصاعد جنوباً.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو لقصف مستودعات أسلحة للحزب
البروفيسور كميل حبيب
بعد "الجرائم الصهيونية".. بروفيسور في الجامعة اللبنانيّة يعتذر من طلابه