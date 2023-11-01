الخارجية الإسرائيلية: قرار بوليفيا قطع العلاقات يعني الاستسلام للإرهاب

اتهمت إسرائيل بوليفيا الأربعاء “بالاستسلام للإرهاب ونظام آية الله في إيران” بعد أن قطعت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية علاقاتها احتجاجا على سقوط ضحايا من المدنيين في الحرب الإسرائيلية في غزة.

كما سعى بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى التقليل من أهمية قرار بوليفيا الذي أعلنته أمس الثلاثاء قائلا إن “العلاقات بين البلدين كانت خالية من المضمون على أي حال”.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا الثلاثاء أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.

وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009 احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة.

وفي عام 2020 أعادت حكومة رئيسة البلاد جنين أنييس العلاقات.