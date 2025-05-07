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بعد قطع العلاقات.. الخارجية الإماراتية: لانعترف بقرار السودان

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 7 - مايو - 2025 8:34 مساءً
الامارات

الامارات

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أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية الأربعاء عدم اعترافها بقرار مجلس الدفاع السوداني التابع للجيش قطع العلاقات مع الدولة الخليجية.

أهذا وأعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، الثلاثاء 6\5\2025، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة، وإعلانها “دولة عدوان” وسحب السفارة والقنصلية العامة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سونا).

واتهم بيان مجلس الأمن والدفاع، الذي أوردته وكالة “سونا”، الإمارات بدعم قوات الدعم السريع السودانية شبه العسكرية، في حربها الممتدة منذ أبريل/نيسان 2023، مع الجيش السوداني. وهو اتهام نفته الإمارات مرارًا وتكرارًا.

وأكد البيان أن السودان “يحتفظ بالحق في رد العدوان بكافة السبل للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ولضمان حماية المدنيين واستمرار وصول المساعدات الانسانية”.

تأتي هذه التطورات بعد ضربات تعرضت لها مدينة بورسودان، الاثنين والثلاثاء، وقال الجيش السوداني إنها تمت بطائرات بدون طيار (مسيّرة). إلى جانب صدور قرار محكمة العدل الدولية برفض دعوى السودان المتعلقة بالإبادة الجماعية ضد الإمارات في إقليم دارفور.

    المصدر :
  • رويترز

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