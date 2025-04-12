الخارجية الإيرانية: المحادثات مع أمريكا شهدت تقاربًا واحترامًا متبادلًا

كشفت طهران، مساء اليوم السبت، عن انتهاء الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة مع واشنطن، التي انعقدت في سلطنة عمان اليوم، والاتفاق على جولة ثانية الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في بيان للخارجية الإيرانية نُشر عبر حسابها على منصة “تلغرام”.

وقال البيان، إن الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة مع واشنطن بشأن الملف النووي ورفع العقوبات “اختُتمت قبل دقائق”.

وأضاف أن “المحادثات دامت لأكثر من ساعتين ونصف، وشهدت تبادلا للآراء بين عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، وذلك من خلال وزير الخارجية العُماني”.

وأشار البيان، إلى أن المحادثات جرت في “أجواء بنّاءة يسودها الاحترام المتبادل”، وأن الطرفين “اتفقا على مواصلة المحادثات خلال الأسبوع المقبل”.

وفي تطور لافت، ذكرت الخارجية الإيرانية أن “رئيسي الوفدين الإيراني والأمريكي تحدثا سويا لبضعة دقائق أثناء مغادرتهما المحادثات بحضور وزير الخارجية العُماني”.

بينما، أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية (شبه رسمية)، في وقت سابق، بانتهاء جولة المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في سلطنة عمان، لافتة إلى أن المحادثات جرت في أجواء وصفتها بـ”الإيجابية”.

ولم يصدر حتى الساعة 14:55 ت.غ تعليق رسمي من الجانب الأمريكي بهذا الخصوص، في حين ذكرت وكالة أسوشييتد برس، أن موكبًا يُعتقد أنه كان يقِلُّ رئيس الوفد الأمريكي غادر مقر المحادثات في سلطنة عمان.

من جانبه، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، عبر منصة “إكس”: “بكل فخر أعلن أنه في مسقط استضفنا اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وتوسطنا لبدء عملية حوار ومفاوضات بهدف مشترك يتمثل في التوصل إلى اتفاق عادل وملزم”.

وأضاف البوسعيدي: “أود أن أشكر زميليّ (عراقجي وويتكوف) على هذا التفاعل الذي جرى في أجواء ودية ساعدت على تقريب وجهات النظر، بما يسهم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي”.

وأكد أن بلاده “ستواصل العمل” مع واشطن وطهران و”بذل المزيد من الجهود للمساعدة في الوصول إلى هذا الهدف”.