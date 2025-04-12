الخارجية الإيرانية: عازمون على صون قوة البلاد ومصالحها الوطنية

ساعات قليلة وتنطلق المفاوضات الأميركية الإيرانية في سلطنة عمان، فيما جددت طهران تأكيدها على أنها عازمة على حماية مصالحها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في تغريدة على منصة إكس، اليوم السبت، “عازمون على تسخير كل الإمكانيات لصون قوة إيران ومصالحها الوطنية”.

كما أضاف أنه سيتوجه إلى مسقط برفقة وزير الخارجية، عباس عراقجي، مع مجموعة من أكثر الزملاء خبرة.

أتت تلك التصريحات فيما شدد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الذي يرأس وفد بلاده إلى مسقط أن “الخط الأحمر” الذي وضعته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران هو منعها من إنتاج سلاح نووي.

وقبله أكد ترامب أيضا أنه “لا يمكن لإيران امتلاك النووي”.

ويرأس عراقجي وفد بلاده خلال تلك المباحثات التي لم يعرف بعد بشكل واضح ما إذا كانت مباشرة أو غير مباشرة.

ففيما أكدت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت أنها ستكون مباشرة، نفت طهران الأمر.

في حين أفاد مسؤول أميركي بأنها ستبدأ بشكل غير مباشر على أن تستأنف لاحقا بشكل مباشر إذا كان الاجتماع الأول إيجابياً، وفق ما نقل موقع “أكسيوس”.

يذكر أن تلك المفاوضات حول الملف النووي الإيراني تأتي في وقت ضاغط مع تلويح أميركي بخيار عسكري في حال فشلت.