الخارجية الإيرانية: لم نعد ملزمين بأي من القيود المفروضة على برنامجنا النووي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، أن بلادها لم تعد ملزمة بأي من القيود المفروضة على برنامجها النووي، مع انتهاء مدة الاتفاق الدولي المبرم قبل 10 سنوات مع القوى الكبرى.

وجاء في بيان الخارجية أن “كل التدابير الواردة في الاتفاق، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي والآليات المرتبطة به، تعتبر منتهية”، مؤكدة في الوقت نفسه على “التزام إيران الثابت بالدبلوماسية”.

نهاية اتفاق دام عقداً

الاتفاق الذي أُبرم عام 2015 بين إيران ومجموعة (5+1) الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا كان يهدف إلى ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

لكن انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب، وإعادة فرض العقوبات، أدى إلى تراجع التزامات إيران تدريجيًا، وصولًا إلى إعلانها اليوم انتهاء القيود بالكامل.