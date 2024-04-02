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الخارجية البريطانية تدعو إسرائيل للتحقيق في مقتل عمال إغاثة في غزة

منذ 10 دقائق
ديفيد كاميرون

ديفيد كاميرون

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قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الثلاثاء 2 نيسان/أبريل الجاري، إن أنباء مقتل عمال إغاثة، من بينهم مواطن بريطاني، في غارة جوية إسرائيلية في غزة “محزنة للغاية”، ودعا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى التحقيق وتقديم تفسير.

وقال كاميرون “وردت أنباء عن مقتل مواطنين بريطانيين، ونحن نعمل بشكل عاجل للتحقق من هذه المعلومات وسنقدم الدعم الكامل لعائلاتهم”.

وأضاف “من الضروري أن يتمتع العاملون في المجال الإنساني بالحماية وأن يكونوا قادرين على القيام بعملهم. وقد طالبنا إسرائيل بالتحقيق الفوري وتقديم تفسير كامل وشفاف لما حدث”.

وارتفع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي في دير البلح وسط قطاع غزة مساء الاثنين إلى 7 قتلى بينهم 6 أجانب.

    المصدر :
  • رويترز

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