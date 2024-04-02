الخارجية البولندية تقدم التعازي لعائلة متطوع بولندي قتل في غزة

عبرت وزارة الخارجية البولندية اليوم الثلاثاء 2 نيسان/أبريل الجاري، عن تعازيها لعائلة متطوع بولندي قتل أثناء عمله لصالح منظمة ورلد سنترال كيتشن التابعة للطاهي الشهير خوسيه أندريس والتي تقدم مساعدات في غزة.

وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “نتقدم بأحر التعازي لعائلة المتطوع الذي كان يقدم المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وأضافت “بولندا تعترض على تجاهل القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني”.

وارتفع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي في دير البلح وسط قطاع غزة مساء الاثنين إلى 7 قتلى بينهم 6 أجانب.

وأعرب مؤسس منظمة “ورلد سنترال كيتشن” (المطبخ المركزي العالمي) خوسيه أندريس اليوم الثلاثاء، عن حزنه لمقتل أعضاء في المنظمة بغارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، في حين طالبت أستراليا -التي أكدت مقتل أحد مواطنيها في الغارة- بمحاسبة الفاعلين.

ودعا أندريس -في منشور على منصة إكس- الحكومة الإسرائيلية إلى الكف عن “القتل العشوائي”، وعن فرض قيود على المساعدات الإنسانية، كما طالبها بوقف استخدام الغذاء سلاحا.

وقال المطبخ المركزي العالمي في بيان له “سنوقف عملياتنا مؤقتا وفورا في المنطقة وسنتخذ قرارات بشأن مستقبل عملنا قريبا”.