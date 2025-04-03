السبت 7 شوال 1446 ﻫ - 5 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخارجية التركية: إسرائيل تهدد الأمن الإقليمي وتغذي الفوضى في سوريا

3 - أبريل - 2025
وزارة الخارجية التركية

وزارة الخارجية التركية

A A A
طباعة المقال

قالت تركيا اليوم الخميس إن على إسرائيل الانسحاب من سوريا والكف عن عرقلة جهود إرساء الاستقرار هناك، وذلك بعد أن صعّدت إسرائيل غاراتها الجوية على سوريا واتهمت تركيا بمحاولة وضع سوريا تحت وصايتها.

وقالت وزارة الخارجية في أنقرة “أصبحت إسرائيل أكبر تهديد للأمن في المنطقة” وإن إسرائيل “مزعزعة للاستقرار الاستراتيجي وتسبب الفوضى وتغذي الإرهاب”.

وأضافت “لذلك، ومن أجل إرساء الأمن في جميع أنحاء المنطقة، يجب على إسرائيل أولا التخلي عن سياساتها التوسعية، والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، والكف عن تقويض جهود إرساء الاستقرار في سوريا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي
في ظل التهديدات الأمريكية لإيران.. غروسي يحذر من خطورة التصعيد في المنطقة
مئات الآلاف يتظاهرون في إسبانيا احتجاجاً على أزمة السكن
مئات الآلاف يتظاهرون في إسبانيا احتجاجاً على أزمة السكن.. إليكم التفاصيل
مقاتلون من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. رويترز
القسام تنشر فيديو لأسيرين إسرائيليين تحت عنوان "قريباً.. الوقت ينفد"

الأكثر قراءة

ديفيد شينكر
ديفيد شينكر يكشف ما ستقوله أورتاغوس... "وهناك مواجهة ستحصل"!
سلاح "حزب الله"
الدبلوماسية في الأجواء.. والحزب للدولة: السلاح بيدك!
غارة إسرائيلية تستهدف القيادي بحماس حسن فرحات في صيدا
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بحماس في صيدا.. فمن يكون؟