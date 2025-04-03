الخارجية التركية: إسرائيل تهدد الأمن الإقليمي وتغذي الفوضى في سوريا

قالت تركيا اليوم الخميس إن على إسرائيل الانسحاب من سوريا والكف عن عرقلة جهود إرساء الاستقرار هناك، وذلك بعد أن صعّدت إسرائيل غاراتها الجوية على سوريا واتهمت تركيا بمحاولة وضع سوريا تحت وصايتها.

وقالت وزارة الخارجية في أنقرة “أصبحت إسرائيل أكبر تهديد للأمن في المنطقة” وإن إسرائيل “مزعزعة للاستقرار الاستراتيجي وتسبب الفوضى وتغذي الإرهاب”.

وأضافت “لذلك، ومن أجل إرساء الأمن في جميع أنحاء المنطقة، يجب على إسرائيل أولا التخلي عن سياساتها التوسعية، والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، والكف عن تقويض جهود إرساء الاستقرار في سوريا”.