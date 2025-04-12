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الخارجية التركية: سنواصل تعزيز التعاون مع الاتحاد الإفريقي

منذ 8 دقائق
وزارة الخارجية التركية

وزارة الخارجية التركية

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شددت أنقرة، اليوم السبت، على أن التعاون بين تركيا والقارة الإفريقية سيستمر في التوسع خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، السبت، بمناسبة مرور 20 عاماً على حصول تركيا على صفة مراقب لدى الاتحاد الإفريقي في 12 نيسان/أبريل 2005.

وقال البيان: “نؤكد التزامنا بعلاقاتنا التي تقوم على الاحترام المتبادل، والشراكة العادلة، ومبدأ الربح المتبادل، مع القارة بأكملها وجميع الدول الإفريقية”.

وأضاف أن التعاون مع الاتحاد الإفريقي قد تعمّق منذ عام 2005، وذكّر بأن تركيا أصبحت “شريكاً استراتيجياً” للاتحاد في عام 2008، معبّراً عن ارتياح أنقرة لهذا التطور.

وأردف: “سنواصل تنفيذ مشاريع تصب في مصلحة شعوبنا ضمن مجالات التعاون المحددة في إطار أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي”.

وأشار إلى أن القمة الرابعة للشراكة بين تركيا وإفريقيا، المقرر عقدها عام 2026، ستوفر فرصة لتعزيز العلاقات أكثر بين الجانبين.

وختمت الخارجية التركية بيانها بالقول: “بصفتنا شريكاً موثوقاً للاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية سنواصل بكل مؤسساتنا وهيئاتنا للعمل مع الاتحاد من أجل بناء مستقبل مشترك يسوده السلام والازدهار”.

    المصدر :
  • الأناضول

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