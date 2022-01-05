الأربعاء 2 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 5 يناير 2022 |
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الخارجية الروسية: نتابع عن كثب تطورات الوضع في كازاخستان

منذ ساعة واحدة
وزارة الخارجية الروسية

وزارة الخارجية الروسية

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قال مصدر في وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تتابع عن كثب تطورات الوضع في كازاخستان، على خلفية الاحتجاجات التي جرت هناك مؤخرا.

وذكر المصدر، أنه لم ترد حتى الآن أية معلومات تدل على تعرض المواطنين الروس للأذى هناك.

وأضاف المصدر: “نتابع عن كثب تطورات الوضع في كازاخستان. لا توجد بيانات عن وقوع إصابات بين المواطنين الروس هناك”.

خلال أيام العطلة، خرج الكثير من سكان مدينتي جاناوزين واكتاو بمقاطعة مانكيستاو في مسيرات احتجاجية مطالبين بخفض سعر الغاز المسال.

ويوم أمس، أعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم زومارت توكاييف حظر التجول في مدينتي ألما آتا ومنطقة مانغيستاو.

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