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الخارجية السورية: الحكومة والبنك الدولي ناقشا أدوات دعم التعافي الاقتصادي

منذ 33 دقيقة
الحكومة السورية والبنك الدولي ناقشا أدوات دعم التعافي الاقتصادي

الحكومة السورية والبنك الدولي ناقشا أدوات دعم التعافي الاقتصادي

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ذكرت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، أن أعضاء من الحكومة السورية ووفدا من البنك الدولي ناقشوا في دمشق سبل دعم التعافي الاقتصادي السوري.

وأفادت مصادر لرويترز يوم السبت بأن مسؤولين سوريين يعتزمون حضور اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن هذا الشهر، وهي أول زيارة من نوعها منذ عقدين على الأقل.

    المصدر :
  • رويترز

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