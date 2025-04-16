الخارجية السورية: الحكومة والبنك الدولي ناقشا أدوات دعم التعافي الاقتصادي

ذكرت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، أن أعضاء من الحكومة السورية ووفدا من البنك الدولي ناقشوا في دمشق سبل دعم التعافي الاقتصادي السوري.

وأفادت مصادر لرويترز يوم السبت بأن مسؤولين سوريين يعتزمون حضور اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن هذا الشهر، وهي أول زيارة من نوعها منذ عقدين على الأقل.

عقدت الحكومة السورية، برعاية وزارة الخارجية والمغتربين، ووزارات الطاقة، الاقتصاد والتجارة الخارجية، الصناعة، والمالية، إلى جانب حاكم مصرف سورية المركزي، اجتماعًا مشتركًا مع وفد من #البنك_الدولي، تناول أبرز محاور المرحلة المقبلة في مسار التعاون الفني والاقتصادي. pic.twitter.com/sZs63LTR5W — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) April 16, 2025