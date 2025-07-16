الخارجية السورية: نحمّل إسرائيل كامل المسؤولية عن التصعيد الحالي

دانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، الاعتداء الإسرائيلي الأخير الذي استهدف العاصمة دمشق ومحافظة السويداء، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل “خرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

وقالت الوزارة في بيان إن “العدوان الإسرائيلي الجديد يُضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تستهدف المؤسسات الحكومية والمنشآت المدنية، في محاولة ممنهجة لإشعال التوتر والفوضى وتقويض الأمن في سوريا والمنطقة”.

وأضافت أن “سوريا تدين بأشد العبارات هذا العدوان، وتحمل إسرائيل كامل المسؤولية عن التصعيد الحالي”، مشيرة إلى أن “هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياسة ثابتة يتبعها الكيان الإسرائيلي بهدف جر المنطقة إلى مزيد من التصعيد وخلق بيئة دائمة لعدم الاستقرار”.

وأكدت الخارجية السورية أن “دمشق تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بكافة الوسائل التي يتيحها القانون الدولي، وفي التوقيت والطريقة التي تراها مناسبة”.

وشهدت العاصمة السورية دمشق ومدن أخرى، اليوم الأربعاء، قصفاً إسرائيلياً عنيفاً استهدف مواقع عدة، بينها منشآت حكومية وأخرى مدنية، وفق ما أعلنت عنه السلطات السورية.