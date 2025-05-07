الخارجية الصينية تعرب عن قلقها من التصعيد بين الهند وباكستان

دعت الصين اليوم الأربعاء الهند وباكستان إلى ممارسة ضبط النفس وإلى وضع السلام والاستقرار على رأس أولوياتهما، وذلك في ظل التصعيد العسكري بينهما.

وقالت الخارجية الصينية في بيان إنها تأسف إزاء التحرك العسكري الهندي، وتشعر بالقلق حيال الوضع الراهن.

يذكر أن التوتر بين الهند وباكستان بلغ ذروته منذ الهجوم الذي وقع في 22 نيسان/أبريل 2025 في باهالغام بكشمير الهندية وخلف 26 قتيلا.

واتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراء الهجوم، الذي أسفر عن أكبر حصيلة للقتلى المدنيين منذ عقود.

في المقابل، نفت باكستان أي تورط لها ودعت إلى إجراء “تحقيق محايد” في ملابساته.

واستدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الأربعاء القائم بالأعمال الهندي لتسليمه مذكرة احتجاج من السلطات الباكستانية على “الضربات غير المبررة” التي شنها الجيش الهندي ليلة الـ7 مايو/أيار الجاري، بحسب بيان صادر عن المكتب الصحافي لوزارة الخارجية الباكستانية.