الخارجية الصينية: ننسق مع عدة أطراف لمساعدة الصينيين على مغادرة قطاع غزة

قال وانغ وين بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الخميس إن الوزارة تنسق مع عدة أطراف لمساعدة المواطنين الصينيين على مغادرة قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف لدى سؤاله عن التحضير لخطط للإجلاء أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لسلامة الصينيين هناك وتتواصل لتقديم كل المساعدة الممكنة.

هذا وقالت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، إن الجهات المعنية في الدولة تستعد لاستقبال وإجلاء حوالى 7000 مواطن أجنبي من غزة يحملون جنسية أكثر من 60 دولة، فيما تواصل إسرائيل عمليتها العسكرية ضد حماس في غزة.

وأضافت الخارجية المصرية أن الجهات المعنية في الدولة المصرية تقوم بالاستعدادات اللازمة لتسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح.

وبدأ مصابون فلسطينيون وآخرون يحملون جنسيات دول أجنبية عالقين عند معبر رفح في العبور إلى الجانب المصري أمس الأربعاء 1\11\2023.