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الخارجية القطرية تؤكد استمرار الدعم الإنساني لفلسطين

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 23 - أبريل - 2024 2:05 مساءً
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية على استمرار التزام قطر الإنساني تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا التزام لا يمكن مناقشته ويعتبر أمرًا ثابتًا.

كما أشار المتحدث إلى ضرورة وجود جدية كافية من الطرفين للوصول إلى نتائج إيجابية خلال عملية التفاوض.

في سلسلة من التصريحات العاجلة، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن قطر ملتزمة بدورها كوسيط للتقريب بين الأطراف المتنازعة، وأنها تطالب بمرونة وجدية من الجانبين لتحقيق التقدم في الوساطة والتفاوض.

وشدد على أن التحدي الأول أمام الوساطة هو ضرورة وجود جدية كافية لدى الطرفين في التفاوض والوصول إلى حلول مستدامة.

كما أكد المتحدث أن القمة الإنسانية القطرية تستمر في دعم السكان في غزة وفلسطين بشكل عام، ورحب بتقرير كولونا بشأن الأونروا وبقرار دول عدة بالاستمرار في تمويلها.

وأضاف أن أي تصعيد ميداني في غزة سيعوق المفاوضات وسيؤدي إلى تدهور أكبر للوضع الإنساني.

وفيما يتعلق بالتوترات السياسية، أكد المتحدث أن قطر لن تقبل استخدامها لأغراض سياسية أو انتخابية من أي طرف، مشيرًا إلى أن الجهود القطرية مستمرة في السودان وغيرها من الدول لتحقيق التقدم والاستقرار.

وختم المتحدث باسم الخارجية القطرية بالتأكيد على استعداد قطر لأي نقاش يؤدي إلى نتائج إيجابية، سواء في هذه المرحلة أو في المراحل اللاحقة، داعيًا إلى العمل المشترك والمرونة لتحقيق حلول شاملة ومستدامة للأزمات الإنسانية والسياسية في المنطقة.

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