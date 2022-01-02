الأحد 29 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 2 يناير 2022 |
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الخارجية: موسكو مستعدة للعمل مع واشنطن في أوكرانيا

منذ 3 ساعات
وزارة الخارجية الروسية

وزارة الخارجية الروسية

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قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، إن موسكو مستعدة للعمل مع واشنطن بشأن أوكرانيا بأي شكل من الأشكال، مع إدراكها أنه لا يوجد بديل لاتفاقيات مينسك.

وعند رده على سؤال حول إمكانية استئناف المشاورات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا على غرار اللقاءات التي كانت تجري بين مساعد الرئيس الروسي فلاديسلاف سوركوف ونائبة وزيرة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند والتي جرت أثناء إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ورودينكو، أضاف أندريه رودنكو: “هذا السؤال يجب أن يوجه بالدرجة الأولى إلى الشركاء الأمريكيين. ونحن من جانبنا على استعداد للتعاون بأي شكل من الأشكال على أساس المبدأ الذي تدعمه واشنطن، وهو: عدم وجود بديل لاتفاقات مينسك وأنه من المستحيل حل النزاع دون منح وضع خاص لدونباس”.

ونوه رودنكو، بأن روسيا تدرك أن مشاركة الجانب الأمريكي سيكون لها بالفعل التأثير الإيجابي.

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