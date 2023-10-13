الخارجية: موظف في سفارة إسرائيل في بكين يتعرض لاعتداء

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن موظفا في السفارة الإسرائيلية في بكين تعرض لاعتداء اليوم الجمعة 13\10\2023.

وأضاف البيان أن حالته مستقرة ويتلقى العلاج في المستشفى.

قالت وزارة الخارجية الصينية الجمعة إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد المحتمل للصراع بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين.

أدلى المتحدث باسم الوزارة وانغ وين بين بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي اعتيادي ردا على سؤال يتعلق بقول الأمم المتحدة إن إسرائيل أبلغتها أنه يجب على 1.1 مليون فلسطيني في غزة الانتقال إلى جنوب القطاع.

هذا وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية الجمعة إنها أبدت في اتصال هاتفي مع المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط “خيبة أملها الكبيرة” إزاء عدم إدانة الصين للهجوم الذي نفذته حركة حماس مطلع الأسبوع.

وجاء في بيان أن السفير رافي هارباز نائب مدير منطقة آسيا والمحيط الهادي بوزارة الخارجية عبر “عن خيبة أمل إسرائيل العميقة إزاء البيانات والتصريحات الصينية حول الأحداث الأخيرة في الجنوب، إذ لم تكن هناك إدانة واضحة لا لبس فيها للمجزرة الرهيبة التي ارتكبتها منظمة حماس الإرهابية ضد المدنيين الأبرياء واختطاف العشرات منهم إلى غزة”.