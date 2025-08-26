الخرطوم تحتضن أول اجتماع وزاري منذ اندلاع الحرب برئاسة كامل إدريس

تعقد الحكومة السودانية برئاسة كامل إدريس، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع لها في العاصمة الخرطوم منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

وكان رئيس الوزراء أعلن عن انتقال الحكومة إلى الخرطوم في سبتمبر (أيلول) المقبل بعدما كانت تمارس مهامها من العاصمة الإدارية بورتسودان.

وتأتي جلسة اليوم بعد استكمال التشكيل الوزاري للحكومة، عقب أداء وزيري الصحة والثروة الحيوانية للقسم أول أمس.

واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا، مما دمر أيضا البنية التحتية للبلاد.

وقتل آلاف المدنيين لكن الحصيلة الفعلية لقتلى وضحايا الصراع ليست مؤكدة. ووجهت للجانبين اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

ودفعت الحرب الملايين إلى شفا المجاعة وتسببت في أكبر أزمة نزوح في العالم وأشعلت فتيل موجات من عمليات القتل والعنف الجنسي بدوافع عرقية في منطقة دارفور بغرب السودان.

وترعى السعودية والولايات المتحدة منذ 6 مايو/ أيار 2023 محادثات بين الجيش و”الدعم السريع”، أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين المتصارعين، ما دفع الرياض وواشنطن لتعليق المفاوضات.