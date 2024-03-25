الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شركات خدمات مالية روسية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين إنها فرضت عقوبات على شركات خدمات مالية روسية وشركات تكنولوجية وأفراد لتطويرهم خدمات أصول رقمية أو تقديمها بهدف تفادي العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وذكرت الخزانة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 13 كيانا وفردين في أحدث جولة من العقوبات الروسية التي تستهدف البنية التحتية المالية الرئيسية لروسيا لمنعها من استغلال المنظومة المالية العالمية في تحقيق أهدافها بالنسبة لحرب أوكرانيا.

وفُرضت عقوبات على خمسة كيانات لأنها مملوكة لأشخاص خاضعين بالفعل لعقوبات من المكتب أو يسيطرون عليها.