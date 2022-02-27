الخطوط الجوية الروسية تعلق كافة رحلاتها إلى أوروبا

أعلنت الخطوط الجوية الروسية “إيروفلوت” عن تعليق كافة رحلاتها باتجاه أوروبا.

جاء قرار الناقلة الوطنية الروسية عقب قرار الاتحاد الأوروبي بإغلاق مجاله الجوي أمام جميع الطائرات الروسية.

أعلنت رئيسة ​المفوضية الأوروبية​، أورسولا فون دير لايين، أن المفوضية قررت إغلاق ​المجال الجوي​ الأوروبي أمام الطائرات وشركات الطيران الروسية، كما حظرت وسائل إعلام روسية، وصفتها بأنها ذراع إعلامية للكرملين.

وقبل هذا القرار، أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي ، أن وزراء الخارجية الأوروبيين توافقوا على وقف التعامل مع المصرف المركزي الروسي.

وقال وزير الخارجية جوزيب بوريل اليوم الأحد إن ذلك تم بالتنسيق مع الدول الأعضاء في مجموعة السبع.

وأوضح بوريل أن “اكثر من نصف احتياطات المصرف المركزي ستتعطل لأنها موضوعة في مؤسسات بدول مجموعة السبع”.

ولفت إلى أن الاتفاق السياسي بين الوزراء يشكل تمهيدا لتبن رسمي للإجراء قبل أن تفتح الأسواق غدا الإثنين.

وأعلن الحلفاء الغربيون عقوبات جديدة شاملة على روسيا تضمنت حرمان بنوكها الرئيسية من الاستفادة من نظام سويفت المالي العالمي.

والخطوة أشادت بها أوكرانيا اليوم الأحد في وقت تتصدى فيه قواتها للقوات الروسية التي تتقدم صوب العاصمة كييف.

وقالت الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون أيضا إنهم سيفرضون قيودا على البنك المركزي الروسي للحد من قدرته على دعم الروبل وتمويل جهوده الحربية.