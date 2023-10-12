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الخطوط الجوية القبرصية تعلق رحلاتها لتل أبيب

منذ ساعة واحدة
خريطة قبرص

خريطة قبرص

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أعلنت شركة الخطوط الجوية القبرصية اليوم الخميس أنها علقت رحلاتها بين لارنكا وتل أبيب، وهو ما يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري.

تسير شركة الطيران القبرصية رحلات يومية إلى إسرائيل، وأضافت في الأيام الأخيرة رحلات إضافية للتعامل مع الطلب المتزايد.

هذا وقال وزير الدفاع الكندي بيل بلير في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الخميس إن أول طائرة عسكرية كندية لإجلاء مواطنين من إسرائيل أقلعت من تل أبيب وعلى متنها 130 راكبا.

وقال مسؤولون كنديون الأربعاء إن 700 تواصلوا مع وزارة الخارجية لطلب مغادرة إسرائيل بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتستخدم كندا طائرتين من طراز إيرباص للنقل من إسرائيل إلى أثينا.

    المصدر :
  • رويترز

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