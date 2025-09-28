الخطوط الجوية الكويتية تعيد هيكلة رأسمالها لإطفاء خسائر بنحو مليار دولار

ذكرته الجريدة الرسمية الكويتية، اليوم الأحد، أن الجمعية العمومية لشركة الخطوط الجوية الكويتية المملوكة للدولة وافقت، في اجتماع غير عادي، على إجراء محاسبي لإطفاء 300 مليون دينار (983 مليون دولار) تمثل جزءا من خسائر الشركة المتراكمة من خلال تخفيض رأس المال.

وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية سابقا أنها تستهدف الوصول لنقطة التعادل بين الأرباح والخسائر في 2025، بعد سنوات من الخسائر المتراكمة. ولم تعلن الشركة عن نتائجها المالية خلال 2023 و2024.

وتضررت شركات الطيران في المنطقة، مثل نظيراتها العالمية، بشدة بسبب جائحة كوفيد-19، لكن الكثير من شركات الطيران الخليجية شهدت زيادة سريعة في الطلب وأصبحت أطرافا رئيسية في اتجاه تنويع الاقتصاد في قطاعات مثل السياحة.

وقال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية عبدالمحسن الفقعان في أغسطس آب إن الشركة تواجه صعوبات في تحقيق أهداف استراتيجيتها، بما فيها الوصول لنقطة التعادل بين الأرباح والخسائر وزيادة عدد المسافرين، بسبب تأخر تسليم طائرات، بالإضافة للظروف الجيوسياسية في المنطقة.

وقالت الجريدة الرسمية إن الاجتماع، الذي عقد في الثاني من سبتمبر أيلول، وافق على تخفيض رأس المال المدفوع بمقدار 294 مليون دينار إلى 683.7 مليون دينار، بالإضافة لخفض الاحتياطي القانوني بمبلغ ستة ملايين دينار.

كما وافق أيضا على زيادة رأسمال الخطوط الجوية الكويتية المصدر بمبلغ 300 مليون دينار “يتم استدعاؤها وفق جدول دفعات تحددها الهيئة العامة للاستثمار” المالكة لجميع أسهم الشركة.

وذكرت الجريدة الرسمية أن رأس المال المصدر بلغ 983.66 مليون دينار بعد الزيادة.

ولم ترد الشركة على طلب رويترز للتعليق.